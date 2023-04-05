Італія

Туринці пропустили в компенсований час.

Ювентус в рамках першого півфінального поєдинку Кубка Італії приймав на своєму полі Інтер та зіграв внічию.

Команда Аллегрі змогла відкрити рахунок ближче до кінця зустрічі завдяки точному удару Хуана Кудрадо.

Здавалось, що гра так і завершиться мінімальною перемогою Ювентуса, проте вже в компенсований час арбітр призначив пенальті, який реалізував Ромелу Лукаку.

Ювентус — Інтер 1:1

Голи: Куадрадо, 83 — Лукаку, 90+5 (з пенальті)

Ювентус: Перін — Даніло, Гатті, Бремер — Куадрадо, Локателлі, Фаджолі (Міретті 65), Рабіо, Костіч — Влахович (Мілік 74), Ді Марія (К'єза 65)

Інтер: Ханданович — Д'Амброзіо (Думфріc 81), Ачербі, А. Бастоні — Дарміан, Брозович (Асллані 81), Барелла, Мхітарян, Дімарко (Гозенс 69) — Джеко (Лукаку 69), Мартінес (Корреа 86)

Лукаку отримав червону картку на 90+5 хвилині.