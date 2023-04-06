Італія

Півзахисник розповів про свої плани на майбутнє.

Французький півзахисник Тангі Ндомбеле не припав до вподоби італійському фахівцеві Антоніо Конте, який очолив лондонський Тоттенгем уже після того, як клуб придбав гравця за 62 млн євро, тому вирішив продовжувати виступи в складі італійського Наполі.

Однак це тривають лише тимчасові взаємини 26-річного виконавця та чинних лідерів Серії A, тоді як після завершення договору оренди "Партенопеї" будуть ухвалювати рішення щодо можливого придбання футболіста на повноцінній основі.

Тим часом сам Ндомбеле не відкидає варіанту повернення до Англії, про що розповів у нещодавньому інтерв’ю.

"Я не знаю, яким буде моє майбутнє. Багато вболівальників просять мене повернутися до Тоттенгема, але це будуть вирішувати клуби поміж собою. У Наполі є можливість викупити мій контракт.

Я не проти спробувати ще раз розпочати кар’єру в Англії, але іноді я бачу, як до футболістів ставляться більше як до товару, аніж до людей.

Коли я йшов до оренди, не було іншого рішення, і я радий, що обрав Неаполь. Конте не залишив мені вибору.

Я хотів продемонструвати свою цінність на полі, але для нього я перебував на дальньому краю лави запасних. Про це мені було повідомлено з першого дня його тренувань на чолі команди", — заявив французький виконавець.

У поточному сезоні Ндомбеле провів 34 матчі (1037 хвилин), забивши два голи та віддавши один гольовий пас.