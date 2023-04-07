Італія

Швед може покинути Ломбардію.

Повідомляється, що після трьох років друге перебування Златана Ібрагімовича в Мілані добігає кінця, і влітку він збирається покинути клуб.

41-річний шведський нападник майже не виступав за "россонері" в цьому сезоні, провівши лише чотири матчі в Серії А минулого місяця після відновлення після серйозної операції на коліні. На жаль, травма м'яза знову вивела його з виступів.

У січні 2020 року Ібрагімович розпочав свій другий період за Мілан і зарекомендував себе як важливу фігуру в роздягальні, допомігши завоювати клубу перше скудетто за понад десять років минулої кампанії.

Як повідомляє Foot Mercato, Мілан не планує пропонувати Ібрагімовичу новий контракт, тому він покине клуб, коли його угода закінчиться в кінці червня.

Поки що незрозуміло, чи завершить кар'єру шведський ветеран після закінчення сезону, але, як повідомляється, Монца хоче підписати 41-річного гравця, якщо він вирішить продовжити грати.