Італія

Football.ua представляє прев'ю до матчу чемпіонату Італії, який пройде 8 квітня і розпочнеться о 21:45.

У рамках двадцять дев'ятого туру італійської Серії А Лаціо на своєму полі прийме Ювентус.

Лаціо — Ювентус

8 квітня, субота, 21:45, стадіон Олімпіко, Рим. Головний арбітр зустрічі — Марко Ді Бьєлло. Пряма трансляція на платформі MEGOGO.

Лаціо підходить до поєдинку на другій сходинці турнірної таблиці. Команда Мауріціо Саррі набрала 55 балів у 28 матчах. Римська команда після вильоту з Ліги конференцій від АЗ здобула дві перемоги в рамках чемпіонату Італії. Спочатку "орли" мінімально здолали Рому в принциповому поєдинку, а потім впевнено обіграли Монцу — 2:0.

Лаціо доволі впевнено йде на другій сходинці маючи непогану перевагу над Міланом та Інтером у вигляді чотирьох балів, проте будь-яка помилка може вартувати римлянам дуже дорого, не дивлячись на те, що міланські команди доволі багато втрачають бали останнім часом.

Ювентус, своєю чергою, йде на сьомому місці з 44 набраними балами після 28 матчів. Команда Аллегрі намагається наздогнати команди, що йдуть у зоні Ліги чемпіонів та, в цілому, все ще має шанси зробити це. Цікаво, що якби не покарання у вигляді зняття 15 балів, то Ювентус впевнено йшов би на другій позиції.

Туринці набрала дуже хорошу форму. Команда Аллегрі здобула перемоги в трьох останніх матчах чемпіонату Італії — над Сампдорією з рахунком 4:2, мінімально обіграли Інтер та Верону.

Крім того, Ювентус пройшов Фрайбург у Лізі Європи та залишає собі запасний варіант виходу в Лігу чемпіонів. В останньому ж матчі туринці зіграли внічию в Кубку Італії проти Інтера.

Статистика особистих зустрічей говорить на користь Ювентуса, адже туринці здобули чотири перемоги в п'яти матчах. Також був зафіксований нічийний результат. Загальний рахунок — 11:3.

Орієнтовні склади:

Не зіграють: Гіла, Фарес — Кайо, Кін

Особисті зустрічі:

Форма команд: