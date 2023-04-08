Італія

Чергове досягнення неаполітанців.

У рамках 29 туру італійської Серії А Наполі грав на виїзді проти Лечче та здобув непросту перемогу з рахунком 2:1.

Як повідомляє авторитетний статистичний портал Opta, неаполітанці вперше у своїй історії змогли виграти сім виїзних матчів поспіль в сезоні Серії А.

Зазначимо, що команда Лучано Спаллетті впевнено йде на першій сходинці й достроково може оформити чемпіонство.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу чемпіонату Італії між Наполі та Лечче.