Чергове досягнення неаполітанців.
Лечче - Наполі, getty images
08 квітня 2023, 11:59
У рамках 29 туру італійської Серії А Наполі грав на виїзді проти Лечче та здобув непросту перемогу з рахунком 2:1.
Як повідомляє авторитетний статистичний портал Opta, неаполітанці вперше у своїй історії змогли виграти сім виїзних матчів поспіль в сезоні Серії А.
Зазначимо, що команда Лучано Спаллетті впевнено йде на першій сходинці й достроково може оформити чемпіонство.
Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу чемпіонату Італії між Наполі та Лечче.