Італія

Косоварський захисник хоче залишитися у Неаполі.

Ррахмані в найближчий час продовжить умову з Наполі — повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Контракт буде продовжено до літа 2027 року.

Деталі наразі не оголошуються і повинні бути відомі незабаром.

Амір доєднався до Наполі влітку 2020 року на постійній основі, раніше виступав за ряд клубів, серед яких особливо виділяються Верона, Динамо та Локомотіва Загреб.

Цього сезону на його рахунку 27 матчів в усіх турнірах.