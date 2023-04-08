Італія

Завершився матч чемпіонату Італії.

Фіорентина розписала мирову в рідних стінах проти Спеції. В першому таймі обидва команди обмінялися забитими голами і в другій половині зустрічі були близькі до збільшення рахунку у матчі.

Особливо господарі, які тотально домінували і завдали набагато більше ударів у бік ворожих воріт. Втім, гості зуміли втримати влаштовуючий результат.

Фіорентина — Спеція 1:1

Голи: Віснєвскі, 25, аг — Нзола, 32

Фіорентина: Террачано — Додо, Ігор, Куарта, Бірагі — Мандрагора (Данкан, 81), Кастровіллі (Барак, 71) — Іконе (Гонсалес, 60), Бонавентура, Соттіль (Брекало, 60) — Кабрал (Йович, 81)

Спеція: Драговскі — Аду, Ампаду, Ніколау, Вііснєвскі — Бурабія (Бастоні, 65), Екдаль (Еспозіто, 76), Журковський — Г'ясі (Шомуродов, 77), Нзола (Верде, 89), Мальдіні (Ціпот, 65)

Попередження: Мальдіні, Нзола, Г'ясі, Ампаду, Бастоні, Екдаль, Віснєвскі