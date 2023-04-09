Італія

Керманич Порту може замінити Сімоне Індзагі на керівній посаді в клубі.

Міланський Інтер у попередньому сезоні поступився титулом чемпіонів Італії сусідам за містом в особі Мілану, а цього року безуспішно намагається не тільки нав’язати конкуренцію неаполітанському Наполі, а й узагалі зачепитись бодай за третю сходинку.

Негативні тенденції в результатах виступів команди спонукають керівництво клубу до рішучих дій у вигляді зміни головного тренера, і тому наразі "нерадзуррі" перебувають у стані пошуку гідного кандидата на заміну Сімоне Індзагі.

Як повідомляє місцева преса, під час матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти португальського Порту Інтеру виявився до вподоби головний тренер "драконів" Сержіу Консейсау, який так само не має належного успіху в конкуренції проти Бенфіки за чемпіонський титул на внутрішній арені.

Однак для "змій" 48-річний фахівець ввижається дуже перспективним наставником, тому представники італійського колективу вже провели перший раунд перемовин у спробі дізнатись інтерес португальця до можливості очолити Інтер.

Чинний контракт тренера з Порту буде дійсним ще один рік.

Цікаво, що раніше Консейсау вже вів перемовини як із міланським клубом, так і з Наполі, проте в підсумку підписав нову угоду з "драконами".