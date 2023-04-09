Італія

Півзахисник Ювентуса про невдалу своєї команди.

Адрієн Рабьо не скупився на слова в інтерв'ю DAZN, обговорюючи поразку Ювентуса від Лаціо, назвавши гру в першому таймі "ганебною" і натякаючи, що його майбутнє все ще витає в повітрі.

Півзахисник зміг зрівняти рахунок на стадіоні Стадіо Олімпіко, проте Маттіа Валоті завершив вдалий командний хід і приніс Лаціо перемогу з рахунком 2:1.

"Ми були занадто млявими на початку і не виграли жодної дуелі, ми просто втрачали м'яч. Після перерви було набагато краще, але це неважко покращити, тому що на контрасті перший тайм був ганебним.

Я не можу це пояснити. Ми відреагували, коли пропустили гол і створили моменти у другому таймі, але цього було недостатньо.

Так, це мій найкращий сезон, і я значно покращився в деяких важливих аспектах, особливо за попередні два роки роботи з Аллегрі. Я наполегливо працюю, щоб забивати голи, але також доміную в півзахисті в атаці та захисті.

У мене інша роль в Ювентусі, і мені це більше подобається, оскільки я можу рухатися вперед, а тренер просить мене підійти ближче до штрафного майданчика. Це мої характеристики. Однак у Франції є багато атакуючих гравців, тому я там більше потрібен у ролі балансуючого гравця.

Я завжди намагався викластися по максимуму з першого дня, але я знаю, що таке футбол. Якщо ти забиваєш гол, тебе всі люблять, а якщо ні, то ти поганий. Цілком природно, що, забиваючи голи та віддаючи гольові передачі, ви отримуєте більше підтримки та любові.

Новий контракт? Я ще не знаю, ми повинні обговорити це з клубом".