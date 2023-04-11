Італія

Рома не проти залишити італійця в себе.

Джеймс Фезерстоун, агент Кріса Смоллінга з Роми, прибув до столиці Італії, щоб провести перемовини щодо можливого продовження контракту з англійським центральним захисником.

Поточна угода колишнього захисника Манчестер Юнайтед закінчується після цього сезону, хоча зберігається можливість продовження ще на рік.

Рома і, зокрема, спортивний директор Тіаго Пінто, прагнуть утримати Смоллінга на Стадіо Олімпіко довше, але також сподіваються, що 33-річного футболіста вдасться переконати зменшити його поточну зарплату.

Як повідомляє Gazzetta dello Sport, поточна пропозиція включає дворічне продовження контракту з невеликим зниженням від 3,5 мільйонів євро за сезон, які зараз заробляє Смоллінг.

Смоллінг також висловив бажання залишитися в Римі після закінчення цього сезону, нещодавно заявивши пресі: "Я дуже впевнений щодо свого перебування в Ромі. У мене є можливість продовжити на один рік, але я сподіваюся залишитися ще на кілька сезонів".

Gazzetta прогнозує, що Фізерстоун зустрінеться з представниками Роми найближчими днями, щоб обговорити майбутнє Смоллінга в клубі.

Рома також вважає продовження контракту зі Стефаном Ель-Шаараві головним пріоритетом перед відкриттям трансферного вікна на початку липня.