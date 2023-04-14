Римляни набрали три бала.
Спеція - Лаціо, getty images
14 квітня 2023, 23:45
Лаціо в рамках поєдинку тридцятого тура елітного дивізіону чемпіонату Італії грав на виїзді проти Спеції та здобув перемогу.
Команда Мауріціо Саррі відкрила рахунок в кінцівці першого тайму, а на початку другої половини гри подвоїла перевагу.
Під кінець зустрічі усі питання зняв колишній півзахисник Шахтаря Маркос Антоніо. Віктор Коваленко ж провів усю гру в запасі.
Спеція - Лаціо 0:3
Голи: Іммобіле, 36, Феліпе Андерсон, 52, Маркос Антоніо, 89
Спеція: Драговськи — Аміан, Ніколау (Реца 62), Ампаду, Вишневськи — Екдаль, Еспозіто, Бурабія (Агудело 62) — Гьясі (Мальдіні 62), Верде (Шомуродов 76), Нзола
Лаціо: Проведель — Марушич, Патрік, А. Романьолі, Хюсай — Катальді (Маркос Антоніо 80), С. Мілінкович-Савич, Луїс Альберто — Феліпе Андерсон, Іммобіле (Педро 69), Дзакканьї (Канчелльєрі 80)