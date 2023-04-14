Італія

Римляни набрали три бала.

Лаціо в рамках поєдинку тридцятого тура елітного дивізіону чемпіонату Італії грав на виїзді проти Спеції та здобув перемогу.

Команда Мауріціо Саррі відкрила рахунок в кінцівці першого тайму, а на початку другої половини гри подвоїла перевагу.

Під кінець зустрічі усі питання зняв колишній півзахисник Шахтаря Маркос Антоніо. Віктор Коваленко ж провів усю гру в запасі.

Спеція - Лаціо 0:3

Голи: Іммобіле, 36, Феліпе Андерсон, 52, Маркос Антоніо, 89

Спеція: Драговськи — Аміан, Ніколау (Реца 62), Ампаду, Вишневськи — Екдаль, Еспозіто, Бурабія (Агудело 62) — Гьясі (Мальдіні 62), Верде (Шомуродов 76), Нзола

Лаціо: Проведель — Марушич, Патрік, А. Романьолі, Хюсай — Катальді (Маркос Антоніо 80), С. Мілінкович-Савич, Луїс Альберто — Феліпе Андерсон, Іммобіле (Педро 69), Дзакканьї (Канчелльєрі 80)