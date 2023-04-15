Лаціо в рамках поєдинку тридцятого тура елітного дивізіону чемпіонату Італії грав на виїзді проти Спеції та здобув перемогу з рахунком 3:0.

За команду Мауріціо Саррі голами відзначились Іммобіле, Феліпе Андерсон та колишній півзахисник Шахтаря Маркос Антоніо.

Пропонуємо вашій увазі огляд матчу:

 

Спеція - Лаціо 0:3
Голи: Іммобіле, 36, Феліпе Андерсон, 52, Маркос Антоніо, 89

Спеція: Драговськи — Аміан, Ніколау (Реца 62), Ампаду, Вишневськи — Екдаль, Еспозіто, Бурабія (Агудело 62) — Гьясі (Мальдіні 62), Верде (Шомуродов 76), Нзола

Лаціо: Проведель — Марушич, Патрік, А. Романьолі, Хюсай — Катальді (Маркос Антоніо 80), С. Мілінкович-Савич, Луїс Альберто — Феліпе Андерсон, Іммобіле (Педро 69), Дзакканьї (Канчелльєрі 80)