Італія

Вболівальники незадоволені президентом клубу.

Повідомляється, що президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс отримав охорону поліції через зростання напруженості між ним і частиною фанатів клубу.

Ультрас "Партенопеї" мовчали під час поразки Мілану з рахунком 0:4 у Серії А минулих вихідних, протестуючи проти цін на квитки на стадіоні Дієго Армандо Марадона та суворого дотримання заходів безпеки для банерів і прапорів.

Настрою не сприяла серйозна поразка Наполі в Лізі чемпіонів від Мілана в першому матчі чвертьфіналу, що підвищило напругу в ключовий момент сезону.

Як повідомляє ANSA, префектура Неаполя вирішила призначити поліцейську охорону Де Лаурентіса через напруженість у відносинах з уболівальниками Наполі, що свідчить про невдоволення в столиці Кампанії.

Команда Лучано Спаллетті залишилося лише кілька тижнів до першого скудетто за понад три десятиліття, і в Неаполі очікуються шалені святкування