Італія

Серія Інтера без перемог у Серії А триває вже п'ять матчів.

У рамках 30 раунду італійської Серії А вболівальники на Джузеппе Меацца побачили матч між Інтером та Монцею.

Інтер за статистикою грав досить солідно у першому таймі, а суперник нічого не створив у воріт Онана. Проте голів команда Індзагі не забила.

У другому таймі ситуація на полі вирівнялась — моменти почали створювати обидва колективи.

На 78 хвилині матчу рахунок було відкрито. Куррія зробив подачу з кутового, а Кальдірола головою переправив м'яч у сітку. Цей м'яч став переможним.

Інтер — Монца 0:1

Гол: Кальдірола, 78

Інтер: Онана — Дарміан (Деко, 81), Де Врей (Ачербі, 51), Бастоні, Думфріс, Госенс — Барелла, Асллані (Брозович, 71), Мхітарян (Чалханоглу, 71) — Лукаку, Корреа (Мартінес, 71).

Монца: Ді Грегоріо — Кальдірола, Марі, Іццо (Марлон, 85), Аугусто, Куррія — Ровелла (Мачін, 59), Пессіна, Сенсі (Капрарі, 29), Кольпані (Бірінделлі, 59) — Дані Мота (Валоті, 85).

Попередження: Мхітарян, Іццо, Брозович.