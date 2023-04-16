Італія

Футболіст потрапив в аварію на своєму Land Rover.

Гучна новина з'явилась нещодавно на шпальтах італійських видань — нападник Лаціо та збірної Італії Чіро Іммобіле потрапив ДТП.

Аварія сталась після того, як трамвай зійшов з рейок та зіткнувся із автомобілем Land Rover Defender, яким керував футболіст, а позаду сиділи його доньки.

Офіційний сайт Лаціо вирішив повідомити про стан здоров'я свого лідера, щоб вболівальники дізнались цю інформацію.

"Медичний персонал Лаціо повідомляє, що сьогодні внаслідок ДТП футболіст Чіро Іммобіле отримав викривлення хребта та складний перелом правого XI ребра.

Наразі все добре. Футболіст залишається під наглядом у відділенні невідкладної допомоги під керівництвом професора Франческо Франческі з університетської лікарні Агостіно Джемеллі IRCCS у Римі", — йдеться у повідомленні клубу.