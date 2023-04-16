Італія

У 33-річного італійця пошкодження руки.

Капітан і нападник Лаціо Чиро Іммобіле потрапив у дорожньо-транспортну пригоду своєю машиною, коли їздив Римом разом зі своїми доньками. Про це повідомляє Rai News.

За інформацією джерела, трамвай зійшов з рейок на червоному світлі світлофора, після чого зіткнувся з машиною Land Rover Defender, якою керував Чиро.

Зазначається, що сам футболіст зазнав невеликого пошкодження руки, а його доньки не постраждали.

Також відомо, що у ДТП постраждало семеро людей, серед яких пасажири трамвая. Їх госпіталізували до лікарні.

Нинішнього сезону Іммобіле провів 30 матчів, у яких забив 12 голів та віддав п'ять результативних передач.