Італія

Завершився матч чемпіонату Італії.

У рамках тридцятого туру італійської Серії А Рома на своєму полі приймала Удінезе.

Колектив Жозе Моурінью без особливих проблем здолав свого опонента, відправивши до його воріт три голи.

Зазначимо, що на 37-й хвилині гри пенальті не реалізував у Роми Крістанте, а на 69-й хвилині у Удінезе Перейра.

Рома – Удінезе 3:0

Голи: Бове, 37, Пеллегріні, 55, Абрагам, 90+1.

Рома: Патрісіу — Манчіні, Смоллінг, Льоренте — Челік (Спінаццола, 74), Крістанте, Вейналдум (Матич, 61), Ель-Шаараві (Залевскі, 74) — Пеллегріні (Тахірович, 90), Бове, Белотті (Абрагам, 74).

Удінезе: Сільвестрі — Н. Перес, Бійол, Бекао — Ехізібе (Ебоселе, 71), Уолас, Ловрич (Несторовські, 79), Самарджич (Пафунді, 78), Удоджі — Перейра, Саксесс (Товен, 79).

Попередження: Манчіні — Перейра, Саксесс, Ехізібе.