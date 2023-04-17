Італія

Бельгієць, схоже, повернеться до Челсі.

Ромелу Лукаку не залишиться в Інтері, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, влітку бельгієць повернеться до Челсі – клуб уже ухвалив рішення.

"Нерадзуррі" вважають, що загальна сума 20 мільйонів євро, яку клуб витратив на оренду Лукаку, не відповідає рівню його гри. Інтер почав шукати заміну Ромелу.

У поточному сезоні Лукаку провів 18 матчів у Серії А: на його рахунку 3 голи та 2 асисти.