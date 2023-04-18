Розлад у колективі міланського Інтера дійсно існує.
Андре Онана, Getty Images
18 квітня 2023, 19:55
Міланський Інтер готується до матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти португальської Бенфіки.
Під час тренування між футболістами клубу стався конфлікт, який мало не призвів до бійки. Воротар Андре Онана, під час гри у "квадрат", погнався за м'ячем і відштовхнув півзахисника клубу Марцело Брозовича.
Хорват хотів емоційно відреагувати на грубощі з боку партнера по команді, але футболісти "неррадзурі" його стримали.
Другий матч між Інтером та Бенфікою пройде у Мілані 19 квітня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.