Італія

Розлад у колективі міланського Інтера дійсно існує.

Міланський Інтер готується до матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти португальської Бенфіки.

Під час тренування між футболістами клубу стався конфлікт, який мало не призвів до бійки. Воротар Андре Онана, під час гри у "квадрат", погнався за м'ячем і відштовхнув півзахисника клубу Марцело Брозовича.

Хорват хотів емоційно відреагувати на грубощі з боку партнера по команді, але футболісти "неррадзурі" його стримали.

#Inter, scintille #Onana-#Brozovic in allenamento, entrata dura di Onana su Brozovic nel torello, reazione del croato e si riscaldano gli animi intervengono D’Ambrosio e Lukaku a fare da pacieri

👉 @ivanfcardia pic.twitter.com/hFDjCOQLFA — TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) April 18, 2023

Другий матч між Інтером та Бенфікою пройде у Мілані 19 квітня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.