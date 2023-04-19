Італія

Француз залишиться у Ломбардії.

Олів'є Жиру підписав новий контракт з Міланом — повідомляє офіційний сайт клубу.

За угодою із "россонері" француз буде заробляти чистими 3,5 мільйонів євро, а сам контракт буде діяти до 2024 року.

Цього сезону на його рахунку 13 голів та 6 асистів в усіх турнірах, у тому числі одразу 5 у Лізі чемпіонів.

В матчі-відповіді проти Наполі форвард забив гол й не забив пенальті у ворота Алекса Мерета, тим самим дозволивши своїй команді дещо несподівано пройти у наступний раунд.