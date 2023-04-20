Італія

Флорентійці встановили непогане персональне досягнення.

Фіорентина вперше з 2015 року вийшла у півфінал єврокубків.

Флорентійці встановили непогане досягнення, обігравши Лех з загальним рахунком за сумою зустрічей 6:4.

Попередній раз італійський колектив був на такій високій стадії під час кампанії у Лізі Європи сезону-2014/15. Спершу було впевнене перше місце у квартеті з Генгамом, Динамо Мінськ та ПАОК, далі перемоги над Тоттенгем, Рома та Динамо Київ, лише Севільї у півфіналі вдалося зупинити ходу команди.

Загалом клуб грав на стадії півфіналу єврокубків чотири рази — у Кубку УЄФА та Кубку володарів кубків.