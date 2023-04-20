Президент клубу високо оцінює нападника.
Віктор Осімген, getty images
20 квітня 2023, 22:28
Нападник Наполі Віктор Осімген потужними виступами привернув увагу ряду європейських топклубів.
Як повідомляє видання Gazzetta dello Sport, президент неаполітанців Ауреліо Де Лауерінтіс хоче подовжити контракт з нігерійцем.
Втім, якщо домовитись про нову угоду не вдасться, то цінник на Віктора Осімгена буде складати 150 мільйонів євро.
Цього сезону Осімхен провів 29 матчів, у яких забив 25 голів та віддав п'ять результативних передач.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ауреліо Де Лаурентіс наклав вето на продаж нігерійського форварда.