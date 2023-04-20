Італія

Президент клубу високо оцінює нападника.

Нападник Наполі Віктор Осімген потужними виступами привернув увагу ряду європейських топклубів.

Як повідомляє видання Gazzetta dello Sport, президент неаполітанців Ауреліо Де Лауерінтіс хоче подовжити контракт з нігерійцем.

Втім, якщо домовитись про нову угоду не вдасться, то цінник на Віктора Осімгена буде складати 150 мільйонів євро.

Цього сезону Осімхен провів 29 матчів, у яких забив 25 голів та віддав п'ять результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ауреліо Де Лаурентіс наклав вето на продаж нігерійського форварда.