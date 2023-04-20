Нападник Наполі Віктор Осімген потужними виступами привернув увагу ряду європейських топклубів.

Як повідомляє видання Gazzetta dello Sport, президент неаполітанців Ауреліо Де Лауерінтіс хоче подовжити контракт з нігерійцем.

Втім, якщо домовитись про нову угоду не вдасться, то цінник на Віктора Осімгена буде складати 150 мільйонів євро.

Цього сезону Осімхен провів 29 матчів, у яких забив 25 голів та віддав п'ять результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ауреліо Де Лаурентіс наклав вето на продаж нігерійського форварда.