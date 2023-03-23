Італія

Віктор залишиться в Неаполі.

Форвард Наполі Віктор Осімген не продається, повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, власник Наполі Ауреліо Де Лаурентіс відмовився продавати Осімгена в Ньюкасл за 100 мільйонів євро. Крім того, Наполі відхиляє всі пропозиції щодо трансферу нігерійця та хочуть продовжити контракт із найкращим бомбардиром Серії А.

У поточному сезоні Осімген зіграв 26 матчів, забивши 21 гол і зробивши три результативні передачі.

Контракт футболіста з Наполі діє до літа 2025 року. Стверджується, що італійський клуб може попросити за гравця 150 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше нападник Наполі Віктор Осімген прокоментував чутки щодо можливого переходу в інший клуб.