Італія

Фахівець та боси клубу не можуть порозумітися.

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні може вже влітку залишити свою посаду.

Як повідомляє видання La Reppublica, в тренера та директорів клубу виник конфлікт інтересів, що може призвести до розірвання контракту.

Чинна угода Гасперіні з Аталантою розрахована до літа 2024 року. Але навіть якщо він піде, то без роботи не залишиться.

Торіно та Дженоа, яка з великою долею ймовірності наступний сезон розпочне у Серії А, готові запропонувати йому роботу.

Гасперіні очолив Аталанту у 2016 році і успіх клубу останніх років у Лізі чемпіонів та у чемпіонаті асоціюється і з цим фахівцем. Після 30 турів цього сезону "бергамаски" йдуть сьомими у таблиці.