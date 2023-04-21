Італія

Італійський клуб готовий продати свого гравця.

Півзахисник Інтера Робін Госенс привернув увагу представника німецького чемпіонату — Вольфсбурга.

Як повідомляє видання Sky Sports, італійський клуб хоче отримати за свого футболіста вісімнадцять мільйонів євро.

В цьому сезоні німецький півзахисник провів в цьому сезоні 39 матчів на клубному рівні, в яких відзначився трьома голами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Інтер встановив заборону на продаж Робіна Госенса цієї зими.