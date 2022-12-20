Спортивний директор "нерадзуррі" заявив, що німецький півзахисник не продається.
Робін Госенс, getty images
20 грудня 2022, 10:59
Півзахисник міланського Інтера Робін Госенс не змінить клубну прописку до зимового трансферного вікна. Це підтвердив спортивний директор "нерадзуррі" П'єро Аусіліо.
"Робін Госенс не продається. Він не піде в січні, ми інвестували в нього, і він буде частиною проєкту.
Щодо Ромелу Лукаку, то зараз він на 100% зосереджений на Інтері. Чемпіонат світу залишився в минулому. Він почувається добре, він готовий", — цитує слова Аусіліо журналіст Фабріціо Романо з посиланням на Sky.
У поточному сезоні Робін Госенс провів за Інтер 18 матчів, у яких він забив два голи та заробив два попередження. Портал Transfermarkt оцінює 28-річного німця у 18 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося, що у підписанні Госенса зацікавлений Лестер Сіті з англійської Прем'єр-ліги.