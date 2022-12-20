Італія

Спортивний директор "нерадзуррі" заявив, що німецький півзахисник не продається.

Півзахисник міланського Інтера Робін Госенс не змінить клубну прописку до зимового трансферного вікна. Це підтвердив спортивний директор "нерадзуррі" П'єро Аусіліо.

"Робін Госенс не продається. Він не піде в січні, ми інвестували в нього, і він буде частиною проєкту.

Щодо Ромелу Лукаку, то зараз він на 100% зосереджений на Інтері. Чемпіонат світу залишився в минулому. Він почувається добре, він готовий", — цитує слова Аусіліо журналіст Фабріціо Романо з посиланням на Sky.

У поточному сезоні Робін Госенс провів за Інтер 18 матчів, у яких він забив два голи та заробив два попередження. Портал Transfermarkt оцінює 28-річного німця у 18 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що у підписанні Госенса зацікавлений Лестер Сіті з англійської Прем'єр-ліги.