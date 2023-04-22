Італія

Захисник Ювентуса прокоментував прийдешню гру проти Наполі.

Туринський Ювентус у рамках тридцять першого туру італійської Серії A зіграє домашній матч проти Наполі.

Напередодні гри захисник "бьянконері" Маттіа Де Шильйо залишив коментар стосовно власних очікувань від прийдешнього протистояння.

"Я думаю, що такого гравця, як Хвічу Кварацхелію, можна обмежити в діях на полі, даючи йому якомога менше вільного простору. Очевидно, що він стає дуже рішучим, коли має поле перед собою суперника та місце для маневру. Нам доведеться вміти стримувати його, можливо, залучаючи подвійну опіку.

Поразка в першому матчі була доволі важкою, і тепер, навіть із точки зору власної гордості, ми повинні показати, що це була просто окрема погана ніч для нас.

Окремо йдеться про ті п’ять пропущених тоді голів, які дуже засмутили нас. Але наразі на нас очікує матч, у якому ми маємо можливість взяти реванш ", — заявив італійський виконавець.

Матч Ювентус — Наполі відбудеться 23 квітня, о 21:45.