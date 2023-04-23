Італія

Команда Сімоне Індзагі перервала серію з п'яти невдалих матчів поспіль.

Міланський Інтер у матчі 31 туру італійської Серії А в гостях обіграв Емполі з рахунком 3:0.

Перемогу команді Сімоне Індзагі принесли забиті м'ячі у виконанні бельгійського нападаючого Ромелу Лукаку, який оформив дубль у другому таймі. Ще один м'яч забив Лаутаро Мартінес, якому асистував Лукаку.

Таким чином, Інтер перервав серію з п'яти невдалих матчів поспіль (одна нічия та чотири поразки) у Серії А, а для Емполі це друга поразка поспіль.

Після 31 туру Інтер набрав 54 очки та посідає п'яте місце в турнірній таблиці Серії А, випереджаючи Мілан на один бал, але "россонері" мають гру в запасі. Попереду Рома, яка має 56 очок після 30 ігор. У Емполі 32 очки та 15 рядок.

Емполі - Інтер 0:3

Голи: Лукаку, 48, 76, Мартінес, 88.

Емполі: Перісан — Парізі, Луперто (Тонеллі, 72), Ісмайлі, Ебуехі — Бандінеллі (Віньято, 72), Марін, Хаас (Грассі, 65) — Бальданці — Камбьягі (Сатріано, 65), Капуто (Дестро, 85).

Інтер: Ханданович — Ачербі, де Врей, Д'Амброзіо — Госенс (Дімарко, 77), Чалханоглу (Асллані, 87), Брозович (Барелла, 77), Гальярдіні, Белланова (Думфріс, 69) — Корреа (Мартінес, 69), Лукаку.

Попередження: Парізі — Барелла.