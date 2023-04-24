Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Серії А, що відбувся 23 квітня 2023 року, 21:45.

Распадорі приніс Наполі перемогу над Ювентусом в протистоянні з приголомшливим фіналом.

Перемога дозволила неаполітанський команді відірватись на 17 очок від Лаціо, котрий займає другу строчку у Серії А.

Огляд матчу:

Ювентус — Наполі 0:1

Голи: Распадорі, 90+4.

Ювентус: Щесни — Данило, Гатті, Ругані — Куадрадо, Рабьо, Локателлі, Міретті (Ді Марія, 61), Костич (К’єза, 60) — Суле (Фаджолі, 65), Мілік (Влахович, 90).

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Жезус, Мін Дже, Олівера — Замбо-Ангісса, Лоботка (Ррахмані, 90+6), Ндомбеле (Зелінські, 68) — Лосано (Ельмас, 68), Осімген, Кварацхелія (Распадорі, 86).

Попередження: Локателлі, Рабьо, Фаджолі, Ді Марія — Замбо-Ангісса.