Італія

Захисник Наполі прокоментував перемогу над Ювентусом.

Напередодні неаполітанський Наполі вдруге за сезон обіграв туринський Ювентус, мінімально здолавши суперників у гостьовому протистоянні в рамках тридцять першого туру італійської Серії A.

Ювентус — Наполі 0:1 Відео голу та огляд матчу Серії А

Захисник та капітан "Партенопеї" Джованні Ді Лоренцо після завершення зустрічі прокоментував події на футбольному полі.

"У роздягальні після гри ми святкували, бо для нас це була дуже важлива перемога. Досягти такого результату тут, на цьому стадіоні, та ще й у матчі проти Юве має велике значення для нас і для всього Неаполя. Саме тому в нас і було стільки емоцій.

Ми показали, що ми сильні й що ми — дійсно серйозна команда. Ми правильно підходили до кожної гри в цьому сезоні й виросли з точки зору ментальності. Ми показали, що сприймаємо кожен матч як фінал, приймаємо виклики із задоволенням

Я радий за вболівальників, які вже на нас чекають за межами стадіону. Ми й самі не можемо дочекатися, щоб відсвяткувати з ними", — заявив італійський виконавець.

У наступному турі неаполітанський Наполі зіграє вдома проти Салернітани.