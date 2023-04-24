Англієць може продовжити кар'єру в Серії А.
КАЙЛ ВОКЕР, GETTY IMAGES
24 квітня 2023, 14:59
Кайл Вокер може продовжити кар'єру у Мілані, повідомляє Telegraph.
За інформацією джерела, міланський клуб виявляє інтерес до 32-річного футболіста, який втратив місце у стартовому складі Манчестер Сіті.
"Россонері" шукають варіанти посилення складу, щоб поборотися за скудетто наступного сезону.
Зазначимо, що контракт Вокера розрахований до літа 2024 року.
Цього сезону англієць провів 19 матчів в АПЛ і не відзначився результативними діями.