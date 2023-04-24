Італія

Англієць може продовжити кар'єру в Серії А.

Кайл Вокер може продовжити кар'єру у Мілані, повідомляє Telegraph.

За інформацією джерела, міланський клуб виявляє інтерес до 32-річного футболіста, який втратив місце у стартовому складі Манчестер Сіті.

"Россонері" шукають варіанти посилення складу, щоб поборотися за скудетто наступного сезону.

Зазначимо, що контракт Вокера розрахований до літа 2024 року.

Цього сезону англієць провів 19 матчів в АПЛ і не відзначився результативними діями.