Італія

Завершився матч Серії А.

Аталанта в рамках поєдинку тридцять першого тура чемпіонату Італії приймала на своєму полі Рому та здобула перемогу.

Команда Джан Пьєро Гасперіні відкрила рахунок наприкінці першого тайму зусиллями Пашалича після передачі Сапати.

Ближче до кінця матча Толой подвоїв перевагу своєї команди. Здавалось, що гра так і завершиться, але команди встигли обмінятись голами.

Аталанта - Рома 3:1

Голи: Пашалич, 39, Толой, 74, Компейнерс, 84 — Пеллегріні, 83

Аталанта: Спортьєлло — Толой, Джимсіті (Паломіно 74), Скальвіні — Дзаппакоста, Де Роон, Едерсон (Соппі 90+6), Меле (Деміраль 82) — Коопмейнерс, Пашаліч (Хойлунд 82), Сапата (Муріель 90+6)

Рома: Патрісіу — Манчіні (Дібала 64), Льоренте, Ібаньєс — Челік, Бове (Матич 64), Крістанте, Залевські (Спінаццола 64) — Пеллегріні, Сольбаккен (Ель-Шаараві 85) — Абрагам (Белотті 81)