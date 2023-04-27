Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Італії, що відбувся 26 квітня 2023 року, 22:00.

Матч-відповідь півфінального етапу Кубка Італії поміж міланським Інтером та туринським Ювентусом відбувся напередодні на Джузеппе Меацца.

Команда Сімоне Індзагі на власному полі грала на рівних із суперниками, проте переважала за якістю створення гольових нагод.

Це в підсумку швидко дало про себе знати ще на початку першого тайму, а після відносно швидкого гола Дімарко Юве займався виключно тим, що відігравався аж до самого завершення протистояння.

Вирішальної переваги на м’ячі команда Аллегрі в підсумку так і не змогла здобути, та й навіть за кількістю спроб пробити в площину чужих воріт поступилась своїм опонентам.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ювентус — Інтер у Кубку Італії:

Інтер — Ювентус 1:0

Гол: Дімарко, 15

Інтер: Онана — Дарміан, Ачербі, Бастоні, Думфріс, Дімарко (Госенс, 78) — Барелла (Брозович, 68), Чалханоглу (Гальярдіні, 83), Мхітарян — Джеко (Лукаку, 68), Мартінес (Корреа, 78).

Ювентус: Перін — Сандро, Бонуччі (Данілу, 68), Бремер, Костич (Мілік, 46), Де Шильо — Рабьо, Локателлі (Паредес, 63), Міретті (Погба, 79), Ді Марія — К'єза.

Попередження: Локателлі — Мхітарян.