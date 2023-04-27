Італія

Форвард Наполі ще не визначився зі своїм майбутнім.

Італійський Наполі проводить видатний сезон та дуже близький до того, аби вперше за чималу кількість років стати чемпіоном Серії A.

Звичайно, що успіх "Партенопеї" було б важко уявити без нігерійського нападника Віктора Осімхена, на рахунку якого 21 гол та п’ять гольових передач у 25 зустрічах національної першості.

Через суттєвий прогрес попит на 24-річного африканця останнім часом виключно зростає, проте, як запевняє агент футболіста Роберто Календа, жодних контактів із іншими клубами його клієнт ще не мав.

"Усе, що говорять, — брехня. Про трансферне вікно говорити занадто рано. Багато людей намагаються дестабілізувати ситуацію вже на цьому етапі, але нічого немає. Жодних домовленостей", — заявив представник Осімгена.

Нагадаємо, що Наполі також був би не проти продовжити взаємини з власним виконавцем.