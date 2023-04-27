Форвард Наполі ще не визначився зі своїм майбутнім.
Віктор Осімген, Getty Images
27 квітня 2023, 13:49
Італійський Наполі проводить видатний сезон та дуже близький до того, аби вперше за чималу кількість років стати чемпіоном Серії A.
Звичайно, що успіх "Партенопеї" було б важко уявити без нігерійського нападника Віктора Осімхена, на рахунку якого 21 гол та п’ять гольових передач у 25 зустрічах національної першості.
Через суттєвий прогрес попит на 24-річного африканця останнім часом виключно зростає, проте, як запевняє агент футболіста Роберто Календа, жодних контактів із іншими клубами його клієнт ще не мав.
"Усе, що говорять, — брехня. Про трансферне вікно говорити занадто рано. Багато людей намагаються дестабілізувати ситуацію вже на цьому етапі, але нічого немає. Жодних домовленостей", — заявив представник Осімгена.
Нагадаємо, що Наполі також був би не проти продовжити взаємини з власним виконавцем.