Італія

Клуб очікує на пропозиції за своїх гравців.

Наполі формує список гравців, які можуть бути продані влітку, і які недоступні для інших клубів. Про це пише Il Mattino.

Серед недоступних — Хвіча Кварацхелія. Неаполітанці не хочуть втрачати свого лідера, який може допомогти у наступному сезоні Ліги чемпіонів.

Ймовірно, восени із Хвічею проведуть переговори щодо продовження контракту — в Наполі вважають, що вони не будуть складними.

Щодо тих, хто може піти, — форвард Віктор Осімген, який цікавий багатьом топовим клубам та центрбек Кім Мін Дже. Щоправда останньому, щоб перейти в інший клуб, потрібно спочатку відслужити в армії Південної Кореї.

Також щодо Кіма, то він має пункт про відступні в розмірі 50 мільйонів євро, дійсне для сторін за межами Італії, яке почне діяти з 1 по 15 липня.