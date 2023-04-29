Італія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 32-го туру італійської Серії А, у якому зіграють римська Рома та Мілан.

Рома та Мілан зіграють на Стадіо Олімпіко в рамках тридцять другого туру італійської Серії A.

Жозе Моурінью, після поразки від бергамаської Аталанти (1:3), залучив до стартового складу Кумбуллу до трійки центральних захисників, тоді як Матич та Спінаццола повернуться до півзахисту, а Абрагам і Белотті складуть пару нападників.

Стефано Піолі, на тлі перемоги над Лечче (2:0), використав із перших хвилин Калабрію та К'єра в лінії захисту, тоді як Беннасер повернувся до опорної зони, а Жиру опинився на вістрі атаки.

Рома: Патрісіу — Манчіні, Ібаньєс, Кумбулла — Челік, Крістанте, Матич, Пеллегріні, Спінаццола — Абрагам, Белотті.

Запасні: Свілар, Бур, Дібала, Сольбаккен, Залевські, Камара, Бове, Вольпато, Тагірович, Ель Шаараві.



Мілан: Меньян — Калабрія, К’єр, Томорі, Ернандес — Беннасер, Тоналі — Діас, Крунич, Леау — Жиру.

Запасні: Міранте, Тетерушану, Калулу, Тіав, Габбія, Балло-Туре, Адлі, Вранкс, Бакайоко, Салемакерс, Де Кетеларе, Орігі, Ребич, Мессіас.



Гра Рома — Мілан почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.