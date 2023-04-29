Італія

Тренер Роми стосовно поєдинку з конкурентом.

Жозе Моурінью наполягає, що він "скоріше пишається, ніж сумує" через знищену Рому, яка бореться з Міланом (1:1), пожартувавши, що вони можуть запросити центрального захисника з Роми, яка виграла Скудетто.

Джаллороссі вважали, що досягли перевороту, коли Теммі Ебрахам забив на 94-й хвилині першим ударом у площину воріт, а Зекі Челік вибіг із півзахисту, щоб підвести нападника.

Однак це ще не закінчилося, оскільки Алексіс Салемакерс зустрів навіс Рафаеля Леау на дальній штанзі м’яким ударом з льоту, який пройшов між ногами воротаря Руї Патрісіо.

"Якщо говорити лише про виступ, то я кажу, що результат несправедливий щодо нас. Тільки ми, тільки ми, з усім тим, що ми побудували як команда, тільки ми можемо зіграти проти Мілана так, як ми грали, незважаючи на всі труднощі, в яких ми перебуваємо", — сказав Моурінью DAZN.

"Ми небагата команда, у нас немає великого складу, кожен раз, коли ми втрачаємо гравця, це велика проблема, і сьогодні ми втратили кількох футболістів. Незважаючи на всі ці труднощі, боротися з Міланом за досягнення четвертого місця було б просто неймовірно, тільки ми можемо це зробити.

Звичайно, мені сумно, оскільки ми мали в руках три очки, але я більше пишаюся, ніж сумую.

Є тренери, які грають так, як хочуть. Вони можуть вибрати систему, вибрати гравців, вибрати тих, хто може дозволити нам різні підходи. Ми повинні будувати команду, гра за грою, з тим, що є в нашому розпорядженні.

Ось чому я не люблю багато говорити про тактику. Я вважаю за краще сказати, що ці хлопці фантастичні, що ми все ще в цій позиції і докладемо всіх зусиль до кінця сезону.

Жіноча команда щойно виграла скудетто, у них є дуже хороший центральний захисник, який грав за мюнхенську Баварію, можливо, вона зможе зіграти за нас. Ми там і зробимо все, що в наших силах. Я дуже пишаюся тренером. Я все ще сприймаю це як два втрачених очка, а не одне здобуте", — пожартував Моур.