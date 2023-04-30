Італія

Генеральний директор віце-чемпіона Італії поділився думками щодо бельгійця.

Генеральний директор Інтера Джузеппе Маротта прокоментував чутки про майбутнє Ромелу Лукаку — повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

"Майбутнє Лукаку? Він любить Інтер і це місто, але зараз він гравець Челсі, тому рішення залежать від них.

Ми обговоримо майбутнє Лукаку з тренером і правлінням, подивимося .. але він найкращий професіонал і любить Інтер. Це важливо".

Цього сезону бельгієць провів більше 20 матчів за клуб та забив дев'ять голів.