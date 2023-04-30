Генеральний директор віце-чемпіона Італії поділився думками щодо бельгійця.
Ромелу Лукаку - Getty Images
30 квітня 2023, 15:14
Генеральний директор Інтера Джузеппе Маротта прокоментував чутки про майбутнє Ромелу Лукаку — повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
"Майбутнє Лукаку? Він любить Інтер і це місто, але зараз він гравець Челсі, тому рішення залежать від них.
Ми обговоримо майбутнє Лукаку з тренером і правлінням, подивимося .. але він найкращий професіонал і любить Інтер. Це важливо".
Цього сезону бельгієць провів більше 20 матчів за клуб та забив дев'ять голів.