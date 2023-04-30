Скандал між представником Мілану та компанією триває.
Лаутаро Мартінес - Getty Images
30 квітня 2023, 16:02
Інтер зіграв без титульного спонсора на футболці в знак протесту проти компанії Digitalbits — повідомляє журналіст Габріеле Маркотті.
"Компанія мала заплатити клубу 24 мільйони євро цього сезону, а натомість заплатила 0 євро".
Таким чином, міланці виразили своє незадоволення відношенням компанії.
Подібна ситуація спіткала й Рому, котра замінила написи на грудях на скорочення SPQR ("Сенат і люди Риму").