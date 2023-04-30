Італія

Скандал між представником Мілану та компанією триває.

Інтер зіграв без титульного спонсора на футболці в знак протесту проти компанії Digitalbits — повідомляє журналіст Габріеле Маркотті.

"Компанія мала заплатити клубу 24 мільйони євро цього сезону, а натомість заплатила 0 євро".

Таким чином, міланці виразили своє незадоволення відношенням компанії.

Подібна ситуація спіткала й Рому, котра замінила написи на грудях на скорочення SPQR ("Сенат і люди Риму").