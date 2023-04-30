Італія

Тренер прокоментував нічию з лідером чемпіонату.

Тренер Салернітани Паулу Соуза пояснює, як він знав, що вони можуть зіпсувати святкування скудетто для Наполі.

"Ми повинні були прийняти два рішення. Ми знали, що захищатися глибше –не те, що я люблю робити – було першим вибором, а потім, пропустивши гол, ми змінили склад і спробували завдати їм шкоди", – сказав Соуза DAZN.

"Еміль Бохінен також мав шанс забити з близької дистанції, ми знали, що Наполі насолоджувався володінням м’ячем, але коли колектив не може створити чіткі можливості, то їхні індивідуальні гравці можуть протистояти іншим гравцям і створювати небезпечні ситуації.

Читаючи гру, ми зрозуміли, що нам потрібно чекати відповідного моменту для удару, і це те, що ми зробили. Якби ми їх дотиснули з самого початку, це могло б відкрити їм простір для контратак.

Я щасливий, тому що ми прийняли правильні рішення і показали, що проти таких сильних команд, як Наполі, ми можемо сказати своє слово".

«Салернітана» та «Лаціо» були роздратовані тим, як їх зробили просто статистами на святкуванні Скудетто, аж до того, що цей матч перенесли з дня суботи на неділю без попередження.

Також здавалося, що між Соузою та членами штабу Наполі була певна напруга.

"Я пристрасна людина, ви відчуваєте це на боковій лінії, і це виявляється під час святкування. Ми знали, що навіть якщо ми не бачимо м’яча довго, ми все одно можемо сказати своє слово на фінальних хвилинах".