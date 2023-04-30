Італія

Команда Спалетті не досягнула мети.

Наполі не зміг обіграти Салернітану й стати чемпіоном Італії. Команда могла офіційно оформити титул в разі втрати очок Лаціо й власної перемоги.

Таким чином, святкування відкладається до одного з наступних турів. Нагадаємо, що фанати вже готувалися до святкування та планували серйозне дійство.

Наполі — Салернітана 1:1

Гол: Олівера, 62 — Діа, 84

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Кім, Ррахмані, Олівера (Жезус, 82) — Ангісса (Ндомбеле, 90), Лоботка (Сімеоне, 89), Зелінський (Распадорі, 61) — Лосано (Ельмас, 60), Осімхен, Кварацхелія

Салернітана: Очоа — Данилюк (Ловато, 86), Дьомбер, Пірола — Маццоккі (Самбіа, 68), Кулібалі, Вілена (Пйонтек, 68), Брадарич (Бохінен, 68) — Кандрева (Ботхейм, 46), Кастанос — Діа

Попередження: Зелінський, Олівера — Данилюк, Пірола