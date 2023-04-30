Німець травмувався в важливому поєдинку у чемпіонаті Італії.
Робін Госенс - Getty Images
30 квітня 2023, 19:54
Інтер підтвердив, що Робін Госенс отримав вивих плеча після свого акробатичного голу у ворота Лаціо.
28-річний німецький латераль забив життєво важливий гол для "нерадзуррі" на 83-й хвилині їхнього протистояння з "Бьянкочелесті", дозволивши їм повести в рахунку 2:1 менш ніж за 10 хвилин до завершення гри. Команда Сімоне Індзагі завершила перемогу голом Лаутаро Мартінеса через кілька хвилин.
Госенс акробатично стрибнув назустріч навісу Ромелу Лукаку, його ліва нога провела м'яч повз Івана Проведела, але він незграбно впав і відразу ж було видно, як він схопився за плече в агонії. Його швидко замінив Стефан де Врей після того, як стало очевидно, що він не може продовжувати.
Інтер оприлюднив сьогодні заяву, в якій підтвердив, що Госенс отримав вивих плеча, яке лікарі клубу вилікували в роздягальні.
Травма може означати фініш сезону німця, а час відновлення може зайняти до шести тижнів в найбільш важкому випадку.