Італія

Німець травмувався в важливому поєдинку у чемпіонаті Італії.

Інтер підтвердив, що Робін Госенс ​​отримав вивих плеча після свого акробатичного голу у ворота Лаціо.

28-річний німецький латераль забив життєво важливий гол для "нерадзуррі" на 83-й хвилині їхнього протистояння з "Бьянкочелесті", дозволивши їм повести в рахунку 2:1 менш ніж за 10 хвилин до завершення гри. Команда Сімоне Індзагі завершила перемогу голом Лаутаро Мартінеса через кілька хвилин.

Госенс ​​акробатично стрибнув назустріч навісу Ромелу Лукаку, його ліва нога провела м'яч повз Івана Проведела, але він незграбно впав і відразу ж було видно, як він схопився за плече в агонії. Його швидко замінив Стефан де Врей після того, як стало очевидно, що він не може продовжувати.

Інтер оприлюднив сьогодні заяву, в якій підтвердив, що Госенс ​​отримав вивих плеча, яке лікарі клубу вилікували в роздягальні.

Травма може означати фініш сезону німця, а час відновлення може зайняти до шести тижнів в найбільш важкому випадку.