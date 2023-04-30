Італія

Завершився матч чемпіонату Італії.

У рамках 32 туру італійської Серії А Болонья на своєму полі приймала Ювентус.

На десятій хвилині гри Орсоліні реалізував пенальті, вивівши свою команду вперед. На 31 хвилині Ювентус міг відігратися, але Мілік не реалізував пенальті.

На 61-й хвилині гри Мілік зумів забити, але з гри. Поєдинок так і завершився нічиєю – 1:1.

Болонья – Ювентус 1:1

Голи: Орсоліні, 10 (з пенальті) — Мілік, 61.

Болонья: Скорупскі, Пош (Де Сільвестрі, 87), Сумаоро, Лукумі, Кірьякопулос (Камб'язо, 67), Моро (Медель, 81), Схаутен, Домінгес (Зіркзее, 67), Фергюсон (Ебішер, 81), Орсоліні, Барроу.

Ювентус: Щесни, Данило, Гатті, Алекс Сандро, Рабьо, Локателлі (Паредес, 83), Фаджолі (Соуле, 58), Куадрадо, Костич (Айлінг, 58), К'єза (Міретті, 70), Мілік (Влахович, 83).

Попередження: Пош (2), Кірьякопулос (42), Рабйо (55), Паредес (88).