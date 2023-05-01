41-річний футболіст хоче продовжити грати у футбол на найвищому рівні.
ЗЛАТАН ІБРАГІМОВИЧ GETTY IMAGES
01 травня 2023, 00:41
Златан Ібрагімович не має наміру закінчувати кар'єру футболіста, повідомляє Calciomercato.
За інформацією джерела, 41-річний гравець має намір домовитися з Міланом про продовження контракту, розрахованого до середини 2023 року, ще на рік.
Якщо сторони не дійдуть згоди, шведський гравець шукатиме новий клуб.
У нинішньому сезоні Златан провів лише чотири матчі за Мілан через травми: на його рахунку один гол.