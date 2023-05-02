Італія

"Россонері" виявляють інтерес до 23-річного футболіста.

Мілан може придбати Ніколо Дзаньоло у разі виходу до Ліги чемпіонів, повідомляє Calciomercato.

За інформацією джерела, "россонері" цікавилися хавбеком ще до його переходу з Роми в Галатасарай минулої зими. Відступні за 23-річного італійця становлять 35 мільйонів євро.

Зазначимо, що контракт Дзаньоло розрахований до літа 2027 року.

У 7 матчах поточного чемпіонату Туреччини на рахунку півзахисника 3 голи.