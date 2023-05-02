"Россонері" виявляють інтерес до 23-річного футболіста.
НІКОЛО ДЗАНЬОЛО, GETTY IMAGES
02 травня 2023, 13:59
Мілан може придбати Ніколо Дзаньоло у разі виходу до Ліги чемпіонів, повідомляє Calciomercato.
За інформацією джерела, "россонері" цікавилися хавбеком ще до його переходу з Роми в Галатасарай минулої зими. Відступні за 23-річного італійця становлять 35 мільйонів євро.
Зазначимо, що контракт Дзаньоло розрахований до літа 2027 року.
У 7 матчах поточного чемпіонату Туреччини на рахунку півзахисника 3 голи.