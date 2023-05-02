Італія

Інтерес до грузина виявляють провідні клуби Іспанії, Німеччини, Англії та Франції.

На вінгера Наполі Хвічу Кварацхелію претендує одразу кілька грандів європейського футболу, повідомляє Goal.

Джерело інформує, що у послугах 22-річного футболіста зацікавлені Реал, Баварія, Челсі та ПСЖ. Найближче до підписання Хвічі підібрався мадридський Реал.

Контракт гравця з "партенопейцями" діє до кінця червня 2027 року.

У поточному сезоні на рахунку Кварацхелії 37 матчів у складі Наполі у всіх турнірах, у яких він відзначився 14 голами та 14 асистами.