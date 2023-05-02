Інтерес до грузина виявляють провідні клуби Іспанії, Німеччини, Англії та Франції.
ХВІЧА КВАРАХЦЕЛІЯ, GETTY IMAGES
02 травня 2023, 15:45
На вінгера Наполі Хвічу Кварацхелію претендує одразу кілька грандів європейського футболу, повідомляє Goal.
Джерело інформує, що у послугах 22-річного футболіста зацікавлені Реал, Баварія, Челсі та ПСЖ. Найближче до підписання Хвічі підібрався мадридський Реал.
Контракт гравця з "партенопейцями" діє до кінця червня 2027 року.
У поточному сезоні на рахунку Кварацхелії 37 матчів у складі Наполі у всіх турнірах, у яких він відзначився 14 голами та 14 асистами.