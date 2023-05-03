Італія

Завершилися чотири матчі 33-го туру чемпіонату Італії.

У рамках 33 туру італійської Серії А туринський Ювентус приймав на своєму полі Лечче і здобув непросту перемогу з рахунком 2:1.

Усі голи у цьому протистоянні забивалися у першому таймі.

Ювентус — Лечче 2:1

Голи: Паредес, 15, Влахович, 41 — Сісей, 36 (пен.)

У паралельному матчі Спеція вирушила в гості до Аталанти та зазнала поразки з рахунком 2:3.

Український півзахисник гостей Віктор Коваленко залишився на лаві для запасних.

Аталанта — Спеція 3:2

Голи: де Рон, 32, Дзаппакоста, 48, Муріель, 54 — Г'ясі, 18, Бурабія, 64

Незважаючи на хет-трик Діа, Салернітана не змогла обіграти Фіорентину.

Салернітана — Фіорентина 3:3

Голи: Діа, 10, 59, 81 (пен.) — Гонсалес, 36, Іконе, 71, Бірагі, 84

Торіно у гостях здобув перемогу над Сампдорією.

Сампдорія — Торіно 0:2

Гол: Буонджорно, 31, Пеллегрі, 90+4

Вилучення: Аміоне, 90+8