Дивіться відео найкращих моментів матчу Серії А, що відбувся 3 травня 2023 року, 19:00.
Ювентус — Лечче, getty images
03 травня 2023, 21:56
У рамках 33 туру італійської Серії А туринський Ювентус здобув непросту перемогу над Лечче.
Усі голи у цьому протистоянні забивалися у першому таймі, а фінальний свисток зафіксував підсумковий рахунок 2:1 на користь "старої синьйори".
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ювентус — Лечче в 33 турі італійської Серії А-2022/23:
Ювентус — Лечче 2:1
Голи: Паредес 15, Влахович 40 — Сісей 37 (пен.)
Ювентус: Щенсни, Бремер (Гатті 87), Бонуччі, Даніло, Де Шильо (Куадрадо 33), Фаджолі, Паредес (Локателлі 87), Міретті (Погба 73), Костич, Ді Марія (К'єза 73), Влахович
Лечче: Фальконе, Умтіті, С. Романьолі, Баширотто, Банда, Х. Гонсалес (Блен 60), Х'юлманд (Перссон 89), Мале (Ді Франческо 60), Пеццелла (Чеккароні 71), Уден, Сісей (Коломбо 89)
Попередження: Паредес, Бремер — Умтіті, Пеццелла