Італія

Завершилися чергові чотири матчі 33-го туру чемпіонату Італії.

У рамках 33-го туру італійської Серії А міланський Інтер у гостях не зазнав ніяких проблем із Вероною, здобувши розгромну перемогу з рахунком 6:0.

Верона — Інтер 0:6

Голи: Гайч, 31 (АГ), Чалханоглу, 36, Джеко, 37, 61, Лаутаро, 55, 90+2

У паралельному матчі Лаціо впорався із Сассуоло. Авторами голів у цьому протистоянні стали Феліпе Андерсон та Башич.

Лаціо - Сассуоло 2:0

Гол: Андерсон, 14, Башич, 90+2

Головною сенсацією цього вечора в італійському футболі стала нічия Мілана та Кремонезе, який бореться за виживання. "Россонері" могли взагалі зазнати поразки, якби не гол Месіаса в компенсований час.

Мілан — Кремонезе 1:1

Гол: Мессіас, 90+3 - Окереке, 77

Вилучення: Пікель, 90+6 (Кремонезе)

Крім того, Рома в гостях втратила очки із Монцею. Фінальний свисток зафіксував нічию 1:1.

Монца — Рома 1:1

Голи: Кальдірола, 39 - Ель-Шаараві, 24

Вилучення: Челік, 90+5 (Рома)