Завершилися чергові чотири матчі 33-го туру чемпіонату Італії.
Мілан - Кремонезе, getty images
04 травня 2023, 00:01
У рамках 33-го туру італійської Серії А міланський Інтер у гостях не зазнав ніяких проблем із Вероною, здобувши розгромну перемогу з рахунком 6:0.
Верона — Інтер 0:6
Голи: Гайч, 31 (АГ), Чалханоглу, 36, Джеко, 37, 61, Лаутаро, 55, 90+2
У паралельному матчі Лаціо впорався із Сассуоло. Авторами голів у цьому протистоянні стали Феліпе Андерсон та Башич.
Лаціо - Сассуоло 2:0
Гол: Андерсон, 14, Башич, 90+2
Головною сенсацією цього вечора в італійському футболі стала нічия Мілана та Кремонезе, який бореться за виживання. "Россонері" могли взагалі зазнати поразки, якби не гол Месіаса в компенсований час.
Мілан — Кремонезе 1:1
Гол: Мессіас, 90+3 - Окереке, 77
Вилучення: Пікель, 90+6 (Кремонезе)
Крім того, Рома в гостях втратила очки із Монцею. Фінальний свисток зафіксував нічию 1:1.
Монца — Рома 1:1
Голи: Кальдірола, 39 - Ель-Шаараві, 24
Вилучення: Челік, 90+5 (Рома)