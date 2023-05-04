Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії A, що відбувся 3 травня 2023 року, 22:00.

У тридцять третьому турі італійської Серії A міланський Інтер гостював у одного з аутсайдерів національної першості — Верони.

Для команда Сімоне Індзагі звітна зустріч видавалась складною тільки впродовж першої пів години основного часу, після чого "змії" одразу потрійним ударом фактично знищили захист суперників.

Перевага "нерадзуррі" при цьому зберігалась на значному рівні весь матч, і після перерви жага забивати голи в Інтера нікуди не поділась. Хіба що додаткові три м’ячі були вже більш рівномірно розподілені за часовими відтинками другого тайму.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Верона — Інтер у італійській Серії A:

Верона — Інтер 0:6

Голи: Гаїч, 31 (АГ), Чалханоглу, 36, Джеко, 37, 61, Мартінес, 55, 90+2

Верона: Монтіпо — Фараоні, Гін (Коппола, 62), Маньяні, Чеккеріні (Кабаль, 82) — Депаолі, Абільгор, Тамез, Лазович (Доїг, 46) — Верді (Дуда, 46), Гаїч (Джурич, 70).

Ханданович — Д’Амброзіо (Белланова, 57), де Врей, Ачербі — Думфріс (Дзанотті, 65), Мхітарян (Гальярдіні, 65), Брозович (Асллані, 77), Чалханоглу, Дімарко (Дарміан, 57) — Джеко, Мартінес.